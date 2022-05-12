На Одещині пенсіонер вистрілив з рушниці у поліцейського, який брав участь у контрдиверсійних заходах

На Одещині пенсіонер вистрілив з рушниці у поліцейського, який брав участь у контрдиверсійних заходах

В Одеській області 73-річний чоловік вистрілив з рушниці у поліцейського.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Роздільнянського району, прилеглому до кордону з Придністров’ям. Пенсіонер вистрілив у представника Нацполіції з мисливської рушниці.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що в районі працівники Служби безпеки, Національної гвардії та Нацполіції проводили контрдиверсійні бойові заходи з виявлення людей, які мали стосунок до криміналітету Російської Федерації. Під час відпрацювання однієї з адрес власник оселі вистрілив у поліцейського з гладкоствольної мисливської рушниці.

Під час затримання підозрюваного поранення отримала його дружина. Жінка померла від крововтрати. Натомість поліцейського доправили до лікарні. Його прооперували. Чоловік потребує переливання крові.

Як повідомлялося, українські правоохоронці продовжують виявляти громадян, які можуть співпрацювати з державою-загарбницею Росією. Протягом минулої доби трьох підозрюваних у такій співпраці затримали в Одесі. Чоловіків виявили у різних районах міста.

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