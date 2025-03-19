На Одещині 14-річна школярка підпалила електропідстанцію за гроші з месенджера

Неповнолітня шукала "легкий" заробіток у Мережі і натрапила на пропозицію грошової винагороди за підпал об’єкта електроенергетики.

Поліцейські викрили 14-річну дівчину, яка виконала завдання, отримане в одному з месенджерів, підпаливши трансформаторну підстанцію в одному з сіл Березівського району.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, неповнолітня шукала "легкий" заробіток у Мережі і натрапила на пропозицію грошової винагороди за підпал об’єкта електроенергетики. Вона облила підстанцію легкозаймистою рідиною, підпалила її та зняла відео як доказ виконаного завдання.

Місцеві жителі, помітивши пожежу, швидко загасили вогонь і повідомили правоохоронцям. На щастя, ніхто не постраждав, а електропостачання вдалося оперативно відновити.

Завдяки роботі оперативників, слідчих та аналітиків кримінального аналізу ГУНП в Одеській області особу виконавиці вдалося встановити за короткий час.

У дівчини вилучили докази злочину:

пляшку з-під займистої рідини;

ганчірку та коробку від сірників;

телефон із перепискою з "куратором".

Хоча школярка не досягла віку кримінальної відповідальності, слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 194-1 КК України (умисне пошкодження об’єктів електроенергетики). Після завершення розслідування суд розгляне питання про застосування до неї примусових заходів виховного характеру.

Правоохоронці закликають молодь бути обачними в Мережі. Випадки, коли шахраї вербують людей через месенджери, стають дедалі частішими. Після виконання першого "завдання" зловмисники можуть почати шантаж і втягувати жертву в серію злочинів.