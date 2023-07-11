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На Одещині 22-річний п'яний водій BMW влаштував смертельну ДТП: деталі (фото)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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На Одещині 22-річний п'яний водій BMW влаштував смертельну ДТП: деталі (фото)

22-річний водій BMW врізався у дерево / Фото: Поліція Одеської області

На Одещині п'яний водій врізався у дерево, внаслідок чого загинув.

У Болградському районі на Одещині 22-річний водій BMW у стані акогольного сп’яніння влаштував ДТП – хлопець загинув, а два його 18-річні пасажири отримали тяжкі травми.

Про це повідомляє поліція Одеської області

Хлопець був за кермом у нетверезому стані та перевищував швидкість, через що з'їхав з дороги та врізався у дерево.

Водій загинув, а його пасажири госпіталізовані / ©
Водій загинув, а його пасажири госпіталізовані

Від отриманих травм водій BMW загинув, а двох його 18-річних пасажирів, у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За словами правоохоронців, хлопець був за кермом у нетверезому стані. / ©
За словами правоохоронців, хлопець був за кермом у нетверезому стані.

Раніше повідомлялося, що у Рівненській області, на трасі Київ-Чоп сталась моторошна ДТП з вантажівками. На місці трагедії є загиблий та потерпілий.

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Дата публікації
Перегляди
1006
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