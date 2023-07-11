На Одещині 22-річний п'яний водій BMW влаштував смертельну ДТП: деталі (фото)

На Одещині п'яний водій врізався у дерево, внаслідок чого загинув.
У Болградському районі на Одещині 22-річний водій BMW у стані акогольного сп’яніння влаштував ДТП – хлопець загинув, а два його 18-річні пасажири отримали тяжкі травми.
Про це повідомляє поліція Одеської області
Хлопець був за кермом у нетверезому стані та перевищував швидкість, через що з'їхав з дороги та врізався у дерево.
Від отриманих травм водій BMW загинув, а двох його 18-річних пасажирів, у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Раніше повідомлялося, що у Рівненській області, на трасі Київ-Чоп сталась моторошна ДТП з вантажівками. На місці трагедії є загиблий та потерпілий.
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