На Одещині 52-річний чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації: йому загрожує в'язниця

В Одеській області судитимуть 52-річного жителя Кодимської громади. Чоловік отримав повістку, його визнали придатним до служби, проте він відмовився від мобілізації.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

За даними слідства, чоловік отримав повістку та пройшов медичну комісію. Його визнали придатним до військової служби, проте він своєчасно на призовний пункт не з'явився, тим самим відмовився від проходження військової служби.

У поліції наголошують, що чоловік порушив закон України щодо загальної мобілізації.

"Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури висунули правопорушнику звинувачення в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, що передбачено статтею 336 КК України й скерували обвинувальний акт до суду", - йдеться у повідомленні.

Тепер жителю Одещини загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні через війну Росії від 24 лютого запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Також військовозобов’язані, які лікарняними комісіями визнані обмежено придатними до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані.

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