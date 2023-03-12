На Одещині 7-річний хлопчик застряг на кондиціонері: його знімали рятувальники (фото)

Хлопчика врятували фахівці ДСНС.
У місті Чорноморськ Одеської області в неділю, 12 березня, 7-річний хлопчик застряг на кондиціонері. Його знімали рятувальники.
Про це повідомили в ДСНС Одеської області.
У Чорноморську на вулиці Миру о 11:57 рятувальників попросили допомогти зняти з кондиціонера 7-річного хлопчика. Дитина опинилась за межами балкону та застрягла на кондиціонері на другому поверсі.
На місце події прибули фахівці ДСНС та за допомогою спеціальної драбини зняли хлопчика.
"Шановні батьки, дивіться за своїми дітьми, вони зараз дуже активні і потребують завжди нашого піклування!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській області 3-річна дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку.
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