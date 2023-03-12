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На Одещині 7-річний хлопчик застряг на кондиціонері: його знімали рятувальники (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Одещині 7-річний хлопчик застряг на кондиціонері: його знімали рятувальники (фото)

Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Хлопчика врятували фахівці ДСНС.

У місті Чорноморськ Одеської області в неділю, 12 березня, 7-річний хлопчик застряг на кондиціонері. Його знімали рятувальники. 

Про це повідомили в ДСНС Одеської області. 

У Чорноморську на вулиці Миру о 11:57 рятувальників попросили допомогти зняти з кондиціонера 7-річного хлопчика. Дитина опинилась за межами балкону та застрягла на кондиціонері на другому поверсі. 

© Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook
Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

На місце події прибули фахівці ДСНС та за допомогою спеціальної драбини зняли хлопчика. 

"Шановні батьки, дивіться за своїми дітьми, вони зараз дуже активні і потребують завжди нашого піклування!", - йдеться у повідомленні. 

© Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook
Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Нагадаємо, в Одеській області 3-річна дитина втопилася у діжці з водою, що стояла у дворі біля будинку.

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Дата публікації
Перегляди
709
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