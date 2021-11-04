На Одещині 70-річного педофіла звинуватили у розбещенні 13 дітей

На Одещині 70-річного педофіла звинуватили у розбещенні 13 дітей

Ґвалтівник заманював неповнолітніх хлопчиків до свого помешкання іграми та солодощами.

Обвинувальний акт стосовно 70-річного мешканця міста Южне (Одеська область), якого звинувачують у сексуальному насильстві та розбещенні тринадцяти дітей, скерували до суду.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними слідства, мешканець міста Южне протягом 2020-2021 років заманював хлопчиків віком від 8 до 14 років до свого тимчасового помешкання.

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“Він обіцяв дітям дозволити пограти на ігровій приставці, мобільному телефоні та поїсти солодощі. Використовуючи фізичну перевагу та безпорадність неповнолітніх, чоловік вчиняв стосовно них дії сексуального характеру. До більшості дітей обвинувачений здійснював сексуальне насилля повторно, а щодо деяких – протягом декількох місяців. Інколи він залишав дітей у себе на ночівлю”, - сказано у повідомленні.

Погрозами та психологічним тиском обвинувачений змушував жертв злочину мовчати, про те, що відбувалося у його помешканні.

У Офісі генпрокурора уточнили, що чоловік раніше відбував покарання за сексуальні злочини. Після відбування покарань у місцях позбавлення волі декілька разів змінював своє прізвище та місця проживання.

Нагадаємо, раніше у Києві було взято під варту чоловіка, який п'ять років розбещував та ґвалтував доньку співмешканки.

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