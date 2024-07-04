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На Одещині агенти ФСБ під виглядом пари молодят шпигували за морською охороною

На Одещині агенти ФСБ під виглядом пари молодят шпигували за морською охороною

СБУ затримала агентів ФСБ

Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

Правоохоронці затримали агентів ФСБ, які під виглядом пари наречених шпигували за морською охороною в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними відомства, затримані — 23-річний одесит і його 18-річна наречена, учасники агентурної мережі ФСБ, що діяла в Одеській та Дніпропетровській областях. За даними слідства, молодик потрапив у поле зору окупантів у травні через анонімні чати в Telegram, де обговорюють ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив і свою подругу.

За завданням російської спецслужби вони розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста, стверджують у СБУ. Щоб отримати розвіддані, затримані обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні потрібних об’єктів. Потім — звітували російській спецслужбі.

За даними слідства, пара коригувала ракетно-дронові удари по військовій інфраструктурі Сил оборони.

Одесит мав ще одне завдання — розклеїти 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію. 

Тепер їм загрожує від 8 років до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох агентів ФСБ, які планували спалювати авто ЗСУ і готували серію терактів.

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