На Одещині агенти ФСБ під виглядом пари молодят шпигували за морською охороною

Правоохоронці затримали агентів ФСБ, які під виглядом пари наречених шпигували за морською охороною в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними відомства, затримані — 23-річний одесит і його 18-річна наречена, учасники агентурної мережі ФСБ, що діяла в Одеській та Дніпропетровській областях. За даними слідства, молодик потрапив у поле зору окупантів у травні через анонімні чати в Telegram, де обговорюють ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив і свою подругу.

За завданням російської спецслужби вони розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста, стверджують у СБУ. Щоб отримати розвіддані, затримані обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні потрібних об’єктів. Потім — звітували російській спецслужбі.

За даними слідства, пара коригувала ракетно-дронові удари по військовій інфраструктурі Сил оборони.

Одесит мав ще одне завдання — розклеїти 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію.

Тепер їм загрожує від 8 років до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, в Одесі затримали двох агентів ФСБ, які планували спалювати авто ЗСУ і готували серію терактів.

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