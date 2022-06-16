На Одещині будуть судити двох прихильників "руского міра": поширювали проросійський контент

На Одещині будуть судити двох прихильників "руского міра": поширювали проросійський контент

В Одеській області продовжують виявляли громадян, які співпрацюють з ворогом.

В області будуть судити колаборантів, які підтримували вторгнення Росії на територію України. Два мешканці Білгород-Дністровська публічно закликали людей підтримувати окупантів держави-терористки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканці райцентру розміщували у соцмережі "Однокласники" та на YouТube публікації й відеозаписи проросійський контент. У ньому виправдовували війну, яку Росія розпочала 24 лютого.

Прокурори скерували до суду обвинувачення за фактами здійснення колабораційної діяльності. Якщо провину чоловіків доведуть, їх позбавлять права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років.

Як повідомлялося, на Херсонщині заступник гендиректора в обласній дитячій лікарні передавав російським окупантам дані про поліцейських. Тепер йому оголосили про підозру у державній зраді.

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