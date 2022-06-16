Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Одещині будуть судити двох прихильників "руского міра": поширювали проросійський контент

Дата публікації
Перегляди
506
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Одещині будуть судити двох прихильників "руского міра": поширювали проросійський контент

В Одеській області продовжують виявляли громадян, які співпрацюють з ворогом.

В області будуть судити колаборантів, які підтримували вторгнення Росії на територію України. Два мешканці Білгород-Дністровська публічно закликали людей підтримувати окупантів держави-терористки.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканці райцентру розміщували у соцмережі "Однокласники" та на YouТube публікації й відеозаписи проросійський контент. У ньому виправдовували війну, яку Росія розпочала 24 лютого. 

Прокурори скерували до суду обвинувачення за фактами здійснення колабораційної діяльності. Якщо провину чоловіків доведуть, їх позбавлять права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від десяти до 15 років.

Як повідомлялося, на Херсонщині заступник гендиректора в обласній дитячій лікарні передавав російським окупантам дані про поліцейських. Тепер йому оголосили про підозру у державній зраді. 

Читайте також:

Українська "Стугна" знищила дві російські  БМП-2

Українська "Стугна" знищила дві російські  БМП-2
 
Наступна публікація