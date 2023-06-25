На Одещині четверо жінок отруїлися рибою: серед госпіталізованих – вагітна

В Одеській області після вживання риби госпіталізували чотирьох жінок у стані середньої тяжкості, одна з постраждалих – вагітна.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

"За останню добу на Одещині медики Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф діагностували на викликах гастроентероколіт, гострий ентероколіт та два випадки харчової токсикоінфекції, що були викликані вживанням в їжу риби. Один з викликів надійшов на номер 103 з Великомихайлівської громади, другий з Кодимського району, третій з Авангарду, а ще один випадок стався в Одесі", - йдеться у повідомленні.

Усі четверо пацієнток, у тому числі одна вагітна, були госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості.

Медики нагадали, що в Одеській області діє заборона на купання у відкритих водоймах та на вилов риби. Також діє застереження щодо вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

Нагадаємо, на Львівщині струмом вбило 10-річну дівчинку.

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