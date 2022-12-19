На Одещині чоловік через 70 гривень жорстоко вбив вчительку: фото, відео

У селі Павлівка Одеської області 26-річний чоловік через 70 гривень жорстоко вбив 67-річну заступницю директора школи. Підозрюваний заліз до помешкання жінки, а коли та помітила його, він вирішив розправитись із жертвою.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, вбивство стало у ніч проти 10 грудня. 26-річний зловмисник проник у домоволодіння потерпілої. Там він шукав, що можна вкрасти. Оскільки у господарських приміщеннях були лише продукти, чоловік вирішив залізти ще і у житловий будинок. Це помітила потерпіла, яка вибігла із будинку та намагалась покликати допомогу. Злодій наздогнав її та вдарив металевою трубою по голові. Потім він заліз до будинку жінки та вкрав 70 грн. Від отриманих травм вчителька померла на місці трагедії.

Фото: facebook/Поліція Одеської області

Злодій же продовжував грабувати будинки місцевих жителів. Так, з одного із приміщень він вкрав домашнє вино, бриндзу, банку консервованих грибів та куртку.

Чоловіка уже затримали. Йому інкримінують напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з проникненням у житло та насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України), в умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ч. ст. 115 ККУ) та крадіжку, вчинену повторно, в умовах воєнного стану, поєднаній з проникненням у житло (ч. 4 ст. 185 ККУ).

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