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На Одещині чоловік катував односельців, щоб дізнатися, хто вкрав його кавуни

На Одещині чоловік катував односельців, щоб дізнатися, хто вкрав його кавуни

Фото: pixabay.com

За вчинене чоловіку загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі.

В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті та катуванні односельців. 

Про це повідомили у поліції регіону.

До поліції звернулася родичка двох братів 40 і 49 років з Балтської ОТГ та заявила, що їх побили. Чоловіки розповіли, що односелець покликав їх до закинутого будку нібито для розмови, але насправді звинуватив у крадіжці кавунів із баштану.

"Заперечення чоловіків тільки розлютили їхнього співрозмовника, і він, користуючись перевагою у фізичній силі, почав бити братів кулаками по голові, палицею по тулубу, прив'язав мотузку за ногу молодшого чоловіка, тягав його по землі, змушуючи зізнатися у викраденні врожаю", - йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі висунули фігуранту звинувачення в катуванні. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік, перебуваючи під дією наркотиків, знущався зі своєї співмешканки.

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