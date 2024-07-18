На Одещині чоловік кілька місяців займався сексом з ученицею 9 класу: шокувальна історія

В Одеській області засудили чоловіка, який три місяці займався сексом з ученицею 9 класу, а згодом - ще і побив дівчину.

Про це йдеться у вироку Роздільнянського районного суду Одеської області.

У чому звинуватили чоловіка

За даними суду, влітку 2021 року неповнолітня дівчинка влаштувалась до свого сусіда на сезонні роботи у полі. Також за окрему плату вона погодилась прибирати у його будинку та готувати їжу. Під час цього у підлітка виникли почуття до дорослого чоловіка і вони почали займатись сексом. Це тривало від вересня до грудня 2021 року. У матеріалах суду вказано, що на момент злочину дівчині було 15 років і вона навчалась у 9 класі.

2022 року чоловік ж напав на неповнолітню та душив дівчину, звинувативши її у крадіжці продуктів харчування.

На суді чоловік провину спочатку заперечував. Проте згодом визнав провину та перепросив у дитини і її батьків.

Підозрюваний заявив, що знав, що дівчина була неповнолітньою

Він зазначив, що дівчина з багатодітної родини Вона погодилась працювати на полі і за додаткові гроші щодня приходила, щоб поприбирати у його будинку та приготувати їжу. Чоловік стверджував, що нібито саме неповнолітня була ініціатором їхніх стосунків, а він хоч і знав, що дитині немає 16 років, проте все ж займався з нею сексом.

Чоловік додав, що згодом він припинив ці стосунки, бо в нього з'явилась дівчина. Проте неповнолітня нібито почала всім розповідати про все, через що "в нього були проблеми".

Що розповіла дівчина і її батьки

Під час слідства дівчинка розповіла, що справді працювала у чоловік. Підсудний "давав їй гроші і вона купувала собі шкільну канцелярію та інше. Між ними були добрі стосунки, він їй дуже подобався і вона перша запропонувала інтимні стосунки. Мати знала, що вона іноді залишається ночувати у чоловіка і не була проти цього. Про їх стосунки вона розповідала сестрі, бо мала якусь надію на сумісне майбутнє".

Мати дівчини зазначила, що вона боїться підсудного, оскільки він їй погрожував. Батько ж заявив, що він більше не проживає з родиною, проте до чоловіка претензій не має.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 155 та ч.1 ст. 125 КК України та засудив до 1 року та 1 місяця позбавлення волі.

Вирок суду

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