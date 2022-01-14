На Одещині чоловік облився пальним і підпалив себе біля будівлі поліції: що відомо (відео)

На Одещині чоловік облився пальним і підпалив себе біля будівлі поліції: що відомо (відео)

Зараз чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.

На одній з центральних вулиць Подільська (Одеська область) 37-річний чоловік підпалив себе. За словами очевидців, перед підпалом він облив себе горючою рідиною.

Про це пише "Думська".

Зазначається, що неподалік були працівники охоронної фірми, вони й загасили чоловіка. Потім його госпіталізували.

За інформацією видання, потерпілий міг діяти під наркотичними речовинами.

В Подільському районному управлінні поліції повідомили, що подія відбулася біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Загасили полум'я і викликали "швидку" працівники охоронної фірми, які проїжджали поряд.

Зараз чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.

Особа чоловіка встановлена: це 37-річний житель Куяльницької ОТГ.

Правова кваліфікація події буде надана після проведення перевірки та вивчення всіх обставин.

Нагадаємо:

На Кіровоградщині 10-річний хлопчик облив себе бензином і підпалив. Загасити його снігом і холодною водою намагалися найменші братики і сестричка, однак дитина сильно обгоріла. Медики кажуть, що у хлопчика уражено близько 50 відсотків шкіри і прогнозів вони не дають.

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