На Одещині чоловік облився пальним і підпалив себе біля будівлі поліції: що відомо (відео)

Зараз чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.
На одній з центральних вулиць Подільська (Одеська область) 37-річний чоловік підпалив себе. За словами очевидців, перед підпалом він облив себе горючою рідиною.
Про це пише "Думська".
Зазначається, що неподалік були працівники охоронної фірми, вони й загасили чоловіка. Потім його госпіталізували.
За інформацією видання, потерпілий міг діяти під наркотичними речовинами.
В Подільському районному управлінні поліції повідомили, що подія відбулася біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Загасили полум'я і викликали "швидку" працівники охоронної фірми, які проїжджали поряд.
Зараз чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.
Особа чоловіка встановлена: це 37-річний житель Куяльницької ОТГ.
Правова кваліфікація події буде надана після проведення перевірки та вивчення всіх обставин.
Нагадаємо:
На Кіровоградщині 10-річний хлопчик облив себе бензином і підпалив. Загасити його снігом і холодною водою намагалися найменші братики і сестричка, однак дитина сильно обгоріла. Медики кажуть, що у хлопчика уражено близько 50 відсотків шкіри і прогнозів вони не дають.
Читайте також: