На Одещині чоловік під час прогулянки вбив та спалив дружину: її останки знайшли через місяць

У місті Арциз Одеської області 48-річний чоловік жорстоко вбив та спалив свою дружину. Її тіло знайшли тільки через місяць після розправи.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За даними слідства, 48-річний раніше судимий за зґвалтування та крадіжку чоловік у грудні 2022 року під час прогулянки жорстоко вбив свою 38-річну дружину. Мотивом до розправи стало те, що підозрюваний приревнував жінку. Він вдарив її по голові, а коли та втратила свідомість задушив мотузкою. Щоб приховати злочин, чоловік затягнув її тіло у лісосмугу та підпалив.

Останки жінки виявили у січні 2023 року випадкові перехожі та звернулись до поліції. Слідчі встановили причетність її чоловіка до розправи. Підозрюваний зізнався у злочині. Йому інкримінують частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо, під час окупації частини Харківської області військовий російської армії вбив, розчленував та спалив тіло фермера з Куп'янського району. Слідчі з'ясували ім'я окупанта, йому заочно повідомили про підозру.

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