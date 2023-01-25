На Одещині чоловік та жінка влаштували бій вилами: в обох тяжкі травми 

В учасників бійки травми живота, ока та плеча.

В одному із сіл Кілійського району Одеської області 25 січня госпіталізували чоловіка та жінку. Потерпілі влаштували бійку вилами та отримали травми.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одещини.

Медиків викликав інший чоловік. Він повідомив, що двоє літніх людей - чоловік та жінка влаштували бій вилами та отримали тяжкі травми. На місце події виїхало дві карети швидкої допомоги.

Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одещини

"Прибувши за вказаною адресою, медики виявили літніх чоловіка та жінку з колотими ранами черевної порожнини, ока та плеча. Обом була надана перша медична допомога на місці, після чого обох госпіталізували до Кілійської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Медики рятують потерпілих.

Нагадаємо, у селі Білине Подільського району Одеської області на Святвечір у пожежі загинули 31-річна мати та її троє маленьких синів. Батько дітей отримав травми, його госпіталізували.

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