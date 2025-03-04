На Одещині чоловік у "чатрулетках" зливав військові дані: як його покарали

Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі

На Одещині правоохоронці викрили 55-річного чоловіка, який у відеочатах поширював інформацію про українських військових та оборонні об’єкти.

Про це повідомили в правоохоронних органах.

За даними слідства, у ході онлайн-спілкування в "чат-рулетці" чоловік повідомляв координати розташування українських військових підрозділів, місця дислокації техніки, а також деталі облаштування блокпостів.

Одна з таких розмов була записана та опублікована на відеохостингу, що є грубим порушенням законодавства в умовах воєнного стану.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його.

Слідство триває – правоохоронці з’ясовують, з якою метою чоловік поширював секретну інформацію та кому вона могла бути корисною.

В умовах війни будь-яке розголошення конфіденційних військових даних може становити серйозну загрозу для національної безпеки. Громадян закликають бути обачними та не поширювати інформацію про розташування або пересування військових підрозділів.

Нагадаємо, правоохоронці викрили фінансову піраміду "VinEco" та "Vinex Тrade", яка діяла на території Одеської та Київської областей.

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