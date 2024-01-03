На Одещині чоловік за $10 тисяч замовив вбивство сусіда (фото)

Життя односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів.

На Одещині житель одного із сіл вирішив "замовити" вбивство сусіда, з яким мав конфлікт.

Про це передає поліція Одеської області.

Правоохоронцям стало відомо, що чоловік вирішив вбити свого сусіда, з яким мав довготривалі неприязні відносини, і підшукує виконавців. Замовнику було неважливо як вони виконають "завдання". Він вимагав лише підтвердження злочину. Життя односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів.

Вилучені кошти

Заплатити гроші чоловік пообіцяв після виконання "роботи".

Щоб забезпечити алібі, замовник за декілька днів до вбивства поїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.

Правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство. Від імені одного із виконавців надіслали на мобільний телефон замовника "звіт" у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч для розрахунку.

Щойно зловмисник приїхав для передавання грошей, його затримали. Йому загрожує довічне увʼязнення.

Раніше повідомлялося, що у Києві судили чоловіка, який планував вбивство українських топпосадовців на замовлення спецслужб РФ.

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