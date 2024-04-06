На Одещині чоловік затягнув до занедбаної землянки хлопчика і зґвалтував

На Одещині поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вчинені сексуального насильства над малолітнім хлопчиком.

Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.

"Про подію на спецлінію "102" повідомила мати 12-річного хлопчика, якій той довірився і розповів, що з ним сталося. Зловмисник посеред дня схопив дитину на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, де вчинив сексуальне насильство", - йдеться у повідомленні.

Отримавши детальний опис правопорушника, поліцейські менш ніж за годину розшукали його.

31-річного зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі достатньої кількості зібраних доказів слідчі повідомили чоловіку про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, що передбачено ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України.

За скоєне правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Крім того, чоловіка перевіряють на причетність до аналогічного злочину, скоєного відносно неповнолітньої дівчинки.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік зґвалтував жінку, а дитину її зарізав.

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