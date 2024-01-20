На Одещині чоловіка виманили з квартири і застрелили у власному підʼїзді

На Одещині чоловіка вбили у власному підʼїзді пострілом в голову. Це сталось у Балті Подільського району.

До домофону до 30-річного чоловіка зателефонував невідомий і, за словами дружини, попросив спуститися в під'їзд для допомоги з дублікатом ключа. За 15 хвилин його тіло виявив сусід із вогнепальним пораненням голови. На місці виявлено гільзу калібру 5.45 мм.

Спершу про випадок повідомили у місцевих Телеграм-каналах. Згодом подробиці повідомили у Подільському районному управлінні поліції Одеської області.

"Тіло небіжчика з вогнепальним пораненням виявили біля його будинку в місті Балта. Поліцейські попередньо встановили, що загиблого, який займався виготовленням ключів, по домофону викликав на вулицю невідомий чоловік нібито, щоб зробити замовлення. А вже за декілька хвилин сусіди сповістили дружину і поліцейських про те, що він мертвий", - розповіли у поліції.

Убивцею виявився сусід загиблого. Постріл він здійснив з автомата Калашникова.

Чоловіка розшукали в Одесі, куди він одразу втік. Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, у Волинській області 56-річний житель села Олександрія вчинив жорстоке вбивство. Чоловік зарубав сокирою 66-річну жінку та її 34-річного сина, які проживали по сусідству, а тіла викинув до колодязя.

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