Наче м'ясо: на Одещині два іноземці у дивний спосіб нелегально перевозили за кордон чоловіків

За послуги кожен "клієнт" повинен був сплатити від 6000 до 8000 доларів.

У пункті пропуску на Одещині були затримані двоє 39-річних іноземців, які намагалися незаконно переправити 16 чоловіків призовного віку через кордон.

Про це повідомила Національна поліція України.

Під прикриттям перевезення м’ясної продукції, зловмисники сховали військовозобов’язаних у рефрижераторі з м’ясом великої рогатої худоби і планували вивезти їх до Республіки Молдова.

Кожен чоловік, який мав намір скористатися цими послугами, мав заплатити від 6000 до 8000 доларів. Наразі слідчі повідомили порушникам про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Нагадаємо, прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали водія вантажівки на дорозі "Одеса-Рені", який намагався переправити через кордон пасажира, сховавши його у вантажівці.

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