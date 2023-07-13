На Одещині ексдепутат вкрав 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря

На Одещині місцевий ексдепутат привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря. Чоловіка затримали правоохоронці.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці затримали колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на загальну суму 15 млн грн.

Оборудка могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області.

“За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів. Ексдепутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії. Для підробки документів фігурант залучив місцевого інженера-землевпорядника”, - підкреслили в СБУ.

Вже згодом організатори передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.

“Під час обшуків виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної схеми. Наразі чотирьом учасникам “схеми” повідомлено про підозру за декількома статтями КК України. Організатор схеми – ексдепутат – перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що в Куп'янську колишня посадовиця міськради працювала з окупантами.

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