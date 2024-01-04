На Одещині фельдшер швидкої здав Росії місця дислокації ЗСУ та дані про аеродром, бо "політикою не цікавився"

В Одеській області до 15 років позбавлення волі засудили фельдшера швидкої допомоги, який майже місяць шпигував за Силами оборони. За цей час він встиг здати російським окупантам позиції Сил оборони, дані про військову техніку, шляхи постачання та один із військових аеродромів.

Про це йдеться у вироку Болградського районного суду Одеської області.

У чому звинуватили жителя Одещини

За даними суду, чоловік працював фельдшером в центрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Він у липні 2022 року почав працювати на Росію, здаючи окупантам місця дислокації ЗСУ, дані про військову техніку, шляхи її пересування та міст біля Румунії. Також він передав окупантам дані про військовий аеродром, полігон та кількість особового складу. Все це росіяни збирали задля завдання ракетних ударів та проведення диверсій.

Фельдшер з Одещини також передав окупантам дані про школу, де дислокувались українські військові.

Підозрюваний провину заперечив і заявив, що його побили

Підозрюваний свою провину заперечив. Він заявив, що у день затримання повертався з роботи, де його затримала СБУ. Чоловік переконував, що нібито його побили і всі обвинувачення вигадали.

"Він аполітична людина, все життя працював, при цьому політичне життя країни його ніколи не цікавило, агресію Російської Федерації він не підтримує, родичів в Російській Федерації він не має. Також зазначив, що не контактував зі службами Російської Федерації, визнавальні покази з нього "вибивали" працівники СБУ, він ніколи не користувався каналом "РИБАР". Також у слідчому ізоляторі, йому стало відомо, що на території України цей канал був заблокований з початку агресії, тому він навіть при бажанні не міг їм користуватися", - йдеться у свідченні підозрюваного.

Вирок суду

Суд проаналізував покази підозрюваного та його адвоката. Жителя Одещини визнали винним за ч.2 ст. 111 КК України та засудили до 15 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Миколаєві до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який здав позиції ЗСУ та хотів воювати за Росію після окупації його міста.

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