На Одещині із зони бойових дій з приватного зоопарку евакуювали ягуара та тигрицю уссурійську

На Одещині із зони бойових дій з приватного зоопарку евакуювали ягуара та тигрицю уссурійську

Великі киці-переселенці тепер житимуть у Подільському зоопарку.

Подільський зоопарк евакуював ягуара та тигрицю уссурійську із зони бойових дій з приватного зоопарку на Одещині. Під обстрілами тварини були приречені на голодну та насильницьку смерть. Вчора ввечері власники покинули територію України.

Тож евакуація проходила в стислі терміни, повідомили у зоопарку.

Подільський зоопарк

"Адміністрація Подільського зоопарку вдячна облдержадміністрації, облраді та підприємству "Віноблагроліс", підрозділом якого є зоопарк, у сприянні в закупівлі нового автомобіля. Транспортування таких тварин - справа не з легких", - зазначили у зоопарку.

Подільський зоопарк

Ягуари та тигри - дуже лякливі, полохливі, чутливі до кліматичних умов тварини. Тож умови транспортування цих хижаків мають бути відповідними, з урахуванням всіх зооветеринарних вимог.

Тварини перенесли дорогу добре. Ми розмістили їх у тимчасові вольєри і вже сьогодні спробуємо їх погодувати, наллємо до поїлки чисту воду, - зазначає директор Подільського зоопарку Євген Ткачик, який особисто брав участь в евакуації тварин із зони бойових дій.

За словами директора, адаптація тварин триватиме до трьох тижнів. До клімату, води, корму і навіть нової розмови.

Фізичний стан тварин хороший. Обом тваринам по три роки. Невдовзі вони стануть дорослими. Тож ми будемо шукати їм пару. Однак перед тим ми маємо побудувати новосельцям гарні вольєри з дотриманням усіх вимог утримання таких тварин. "Невдовзі ми проведемо нашим новим мешканцям всі необхідні зооветеринарні заходи. Обробимо їх від екто- та ендопаразитів, проведемо весняну вакцинацію", - зауважив Євген Ткачик.

За його словами, в раціоні цих хижаків лише м'ясо, крім свинини. Ягуарові на добу потрібно 5 кілограмів м'яса, тигриці - 6-8 кілограмів м'яса.

Витрати на утримання нових мешканців не були заплановані. Тож просимо усіх небайдужих підтримати наш зоопарк, а тих, хто бажає опікуватись цими красенями, звернутись до адміністрації Подільського зоопарку та взяти тварин-переселенців під опіку.

Звільнені від російських окупантів українські території поступово повертаються до звичного життя. Щоправда, забути обстріли та бомбардування швидко не вдається.

Понад місяць в полоні ворога разом із місцевими жителями перебували й понад 350 тварин “Парку 12 місяців”, що розташований у селищі Демидів на Київщині. Демидів росіяни окупували в перші дні й покинули його лише 30 березня. Весь цей час зоопарк залишався без їжі, світла, газу, електрики та зв’язку. Яким це місце було до війни і яким стало зараз – далі в сюжеті.