На Одещині із зони бойових дій з приватного зоопарку евакуювали ягуара та тигрицю уссурійську

Великі киці-переселенці тепер житимуть у Подільському зоопарку.
Подільський зоопарк евакуював ягуара та тигрицю уссурійську із зони бойових дій з приватного зоопарку на Одещині. Під обстрілами тварини були приречені на голодну та насильницьку смерть. Вчора ввечері власники покинули територію України.
Тож евакуація проходила в стислі терміни, повідомили у зоопарку.
"Адміністрація Подільського зоопарку вдячна облдержадміністрації, облраді та підприємству "Віноблагроліс", підрозділом якого є зоопарк, у сприянні в закупівлі нового автомобіля. Транспортування таких тварин - справа не з легких", - зазначили у зоопарку.
Ягуари та тигри - дуже лякливі, полохливі, чутливі до кліматичних умов тварини. Тож умови транспортування цих хижаків мають бути відповідними, з урахуванням всіх зооветеринарних вимог.
- Тварини перенесли дорогу добре. Ми розмістили їх у тимчасові вольєри і вже сьогодні спробуємо їх погодувати, наллємо до поїлки чисту воду, - зазначає директор Подільського зоопарку Євген Ткачик, який особисто брав участь в евакуації тварин із зони бойових дій.
За словами директора, адаптація тварин триватиме до трьох тижнів. До клімату, води, корму і навіть нової розмови.
- Фізичний стан тварин хороший. Обом тваринам по три роки. Невдовзі вони стануть дорослими. Тож ми будемо шукати їм пару. Однак перед тим ми маємо побудувати новосельцям гарні вольєри з дотриманням усіх вимог утримання таких тварин. "Невдовзі ми проведемо нашим новим мешканцям всі необхідні зооветеринарні заходи. Обробимо їх від екто- та ендопаразитів, проведемо весняну вакцинацію", - зауважив Євген Ткачик.
За його словами, в раціоні цих хижаків лише м'ясо, крім свинини. Ягуарові на добу потрібно 5 кілограмів м'яса, тигриці - 6-8 кілограмів м'яса.
Витрати на утримання нових мешканців не були заплановані. Тож просимо усіх небайдужих підтримати наш зоопарк, а тих, хто бажає опікуватись цими красенями, звернутись до адміністрації Подільського зоопарку та взяти тварин-переселенців під опіку.
Звільнені від російських окупантів українські території поступово повертаються до звичного життя. Щоправда, забути обстріли та бомбардування швидко не вдається.
Понад місяць в полоні ворога разом із місцевими жителями перебували й понад 350 тварин “Парку 12 місяців”, що розташований у селищі Демидів на Київщині. Демидів росіяни окупували в перші дні й покинули його лише 30 березня. Весь цей час зоопарк залишався без їжі, світла, газу, електрики та зв’язку. Яким це місце було до війни і яким стало зараз – далі в сюжеті.