На Одещині квартирант сокирою розрубав голову жінці, у якої жив: відео з місця вбивства

На Одещині уродженець Миколаївщини вбив пенсіонерку, яка надавала йому прихисток.

Про випадок повідомили у Подільському районному управлінні поліції.

83-річну жінку з травмами голови виявили в її будинку родичі і сповістили про це поліцейських. Вони ж повідомили, що з оселі зник мобільний телефон та велосипед господарки.

"Причетним до злочину виявився 38-річний чоловік без постійного місця мешкання, який раніше знімав житло у жінки. Він двічі вдарив жінку сокирою по голові, що призвело до відкритої черепно – мозкової травми та забійної рани тім’яної області. Точна причина смерті потерпілої буде встановлена за результатами судово – медичної експертизи. Крім того, перед тим як залишити місце злочину, зловмисник прихопив телефон і велосипед старенької та рушив до товаришів, де його і затримали оперативники", - розповіли у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За клопотанням правоохоронців суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмисникові загрожує позбавлення волі від семи до 15 років. Слідство триває.

Нагадаємо, на Чернігівщині жінка вбила свого молодого коханця.

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