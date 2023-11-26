На Одещині масові відключення світла через негоду: в яких районах найгірша ситуація

Складна ситуація у Білгород-Дністровському районі, де із 16 територіальних громад лише в одній забезпечено електропостачання.

Увечері в неділю, 26 листопада, в Одеській області через снігопади та потужний вітер без електропостачання перебувають 179 населених пунктів.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Складна ситуація у Білгород-Дністровському районі, де із 16 територіальних громад лише в одній громаді (Кароліно-Бугазська) наявне світло, ще в одній електропостачання забезпечується частково (Білгород-Дністровська). У 14 громадах світло відсутнє. Проблем з водопостачанням та теплопостачанням немає. Працюють генератори.

У більшості населених пунктів Болградського району відсутнє електропостачання, життєвоважливі обʼєкти працюють на генераторах, сполучення між населеними пунктами ускладнене. Погодні умови залишаються складними: сильний вітер, завірюха.

У Подільському районі є невеликі відключення у Подільську, Окнянській, Ананьєвській та Савранській громадах. Бригади ДТЕК працюють, комунікація налагоджена.

В Одеському районі електропостачання відсутнє у 36 населених пунктах. Критична інфраструктура працює, водо- та теплопостачання є.

У Березівському районі відсутнє електропостачання в 39 населених пунктах та в 6 - частково. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

У Роздільнянському районі електроенергія відсутня у 16 населених пунктах. Всі обʼєкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.

У Кілійському районі без енергопостачання залишаються 43 населених пункти, 6 - частково. Обʼєкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. Відсутнє водопостачання у м. Кілія.

На аварійно-відновлювальних роботах працює 88 бригад ДТЕК, 176 працівників, 88 одиниць спеціалізованої техніки.

Нагадаємо, через негоду, яка у неділю, 26 листопада, накрила південь України, погіршується ситуація на автодорогах в Одеській області. Припинено рух автотрасою М-16 “Одеса — Кучурган”, яка веде до кордону з Молдовою. Також перекрили рух трасою М-15 Одеса-Рені через сильну хуртовину, замети і ожеледицю на дорозі.

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