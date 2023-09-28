На Одещині матір 6 дітей змусили повернути державі майже 30 тисяч гривень допомоги: причина

Жінка називала себе самотньою матірю, хоча проживала із батьком своїх дітей

В Одеській області судили матір шести дітей за шахрайство при отриманні матеріальної допомоги на дітей. Її визнали винною та засудили до громадських робіт, також жінка повинна повернути державі 29 217 гривень.

Про це йдеться у вироку Любашівського районного суду Одеської області.

За даними суду, жителька одного із сіл Одеської області виховує 6 дітей - двох неповнолітніх та 4 малолітніх. Вона оформила допомогу для самотніх матерів та отримувала її від лютого до липня 2023 року. Загалом держава виплатила жінці 29 217 гривень.

Проте згодом соціальні служби встановили, що жінка проживає спільно з батьком своїх дітей, хоч і без офіційного оформлення шлюбу, та звернулись до суду з вимогою покарати її за шахрайство - ч.1 ст. 190 КК України. На суді жінка провину визнала та не заперечувала проти обвинувачення.

Суд визнав жінку винною та присудив їй 220 годин виправних робіт. Також вона повинна повернути державі 29 217 гривень матеріальної допомоги.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в бюджеті України на наступний рік заплановано збільшення соціальних виплат, зокрема й пенсії.

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