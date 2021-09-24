На Одещині мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку: серед постраждалих - 6-річний хлопчик

На Одещині мікроавтобус із пасажирами врізався у вантажівку: серед постраждалих - 6-річний хлопчик

Усіх травмованих госпіталізували, двоє чоловіків - у важкому стані.

У п’ятницю, 24 вересня, в селі Кам’янка Одеської області автомобіль “Citroën” зіткнувся із вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Внаслідок зіткнення травм зазнали пасажири та водій мікроавтобуса — загалом п’ятеро осіб, серед яких 6-річний хлопчик. Усіх травмованих доставили до лікарні, двоє чоловіків перебувають у важкому стані.

На місці ДТП працювали поліцейські та рятувальники.

“Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні поліцейської пресслужби.

За непідтвердженою інформацією, аварія сталася, коли бусик пішов на обгін і не зміг розминутися з вантажівкою, яка рухалася назустріч.

Нагадаємо, раніше у Сумській області сталася смертельна аварія за участі легковика і вантажівки.

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