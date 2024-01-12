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На Одещині моряк відмовився від мобілізації, бо йому "потрібно годувати родину": чим усе закінчилось

На Одещині моряк відмовився від мобілізації, бо йому "потрібно годувати родину": чим усе закінчилось

На Одещині засудили моряка через ухилення від мобілізації / Фото: ТСН.ua

На суді чоловік провину не визнав.

В Одеській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації та заявив на суді, що "він моряк і повинен бути у морі, щоб прогодувати родину". 

Про це йдеться у вироку Южного міського суду Одеської області. 

За даними суду, чоловіка у квітні 2023 року визнали придатним до служби в армії. Того ж дня йому дали повістку для відправлення до військової частини, проте чоловік категорично відмовився її отримувати 

На суді чоловік провину не визнав та не розкаявся. Він заявив, що "є моряком і йому потрібно працювати у морі, щоб мати змогу годувати родину". Також додав, що "відмовився від призову, а не від мобілізації".

Працівник військкомату на суді пояснив, що підозрюваний справді ухилився від мобілізації та написав про це відповідну заяву. 

Суд визнав чоловіка винним за ст.336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши на 2 роки іспитового терміну. 

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, НАЗК встановило, де в Україні найбільше непридатних для армії.

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