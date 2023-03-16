На Одещині чоловіка затримали на блокпосту і мобілізували: адвокат каже про знущання

Мобілізований перебуває у військовій частині і стверджує, що до нього нібито застосовують тортури.

На Одещині мобілізували 28-річного уродженця Черкаської області Василя Кириченка, який приїхав до регіону на декілька днів у справах. Адвокат мобілізованого Віктор Маслій стверджує, що його клієнта силоміць доправили до обласного центру комплектування в Одесі і утримують проти волі.

Про це інформує "Суспільне".

За словами адвоката, Василя Кириченка затримали 6 березня на блокпосту біля міста Білгород-Дністровський і доправили до Одеського обласного центру комплектування.

"На той момент там перебувало понад 10 людей. Їм надавали пусті бланки документів для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Щоб вони поставили свої підписи. Наш підзахисний – мешканець Черкаської області. Тут був по роботі проїздом. Проходити комісію в Одесі він не може: тут немає його облікових даних, немає медичних документів ", — розповів Маслій.

Адвокат стверджує, що йому не дозволили зустрітись з клієнтом. Тож він викликав поліцію. Юрист стверджує, що його клієнта не мали права затримувати, та наполягає, що Кириченко має проходити військово-лікарську комісію у Черкаській області, де перебуває на обліку.

Сьогодні адвокат дізнався, що його клієнт уже перебуває у військовій частині, де до нього нібито застосовують тортури.

"Здійснюються погрози, що якщо він самостійно не пройде ВЛК, то його змусять пройти. Вже видали їм форму, ночами підіймають по тривозі, змушують відтискатися, бігати, тобто вчиняються відносно нього тортури, катування", – каже Маслій.

Що сказали у військкоматі

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування у відповідь на запит видання запевнили, що не порушували закон.

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"Все згідно з законом. Немає такого закону, який забороняє з якогось військкомату призивати", — прокоментувала прессекретарка обласного ТЦК Ірина Драган.

Вона запевнила, що з мобілізованим "все добре" і ніхто над ним не знущається.

"З людиною все добре, він зараз служить. Два дні він побув на збірному пункті, потім його закомплектували у військову частину, на яку він сам погодився. Йому дали вибір куди йти служити, повідомлення в військкомат, де він перебував на обліку, відправлено, що він взятий на тимчасовий облік, і призваний у таку-то військову частину", — сказала прессекретарка Одеського ТЦК.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли дії працівників ТЦК на Одещині м'яко кажучи називають "перегинанням". Раніше Мережею розлетілося відео, де співробітники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки.

Також громадськість обурив інший випадок з Одеси – жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки. Через цей інцидент призначили службову перевірку. Ще для одного одесита мобілізація перехожого закінчилася бійкою та кайданками.

Щоправда, аналогічні випадки трапляються й у інших регіонах. Так, до Мережі потрапило відео, на якому троє чоловіків у військовій формі женуться за цивільним у Дніпрі.

Натомість військові кажуть про необхідність мобілізації, адже на фронті не вистачає людей.

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