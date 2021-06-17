На Одещині на очах у сусіда чоловік застрелив товариша і наклав на себе руки

В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз. Встановлюються повні обставини події.

Житель Великої Михайлівки, що на Одещині, застрелив свого товарища з рушниці, а поки сусід побіг викликати поліцію, вистрілив і собі у груди.

Про це у четвер, 17 червня, повідомляє пресслужба поліції регіону.

"Позавчора вночі в гаражі жителя Великої Михайлівки поліцейські виявили без ознак життя з вогнепальними пораненнями 36-річного господаря та його 30-річного товариша з ближнього села", - йдеться у повідомленні.

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Зі слів сусіда старшого за віком чоловіка, він вибіг з дому на постріли, які долинали знадвору, і побачив, як мешканець обійстя цілиться з рушниці у знайомого.

"Односелець спробував заспокоїти розлюченого громадянина і вмовити прибрати зброю, але той не послухав його і спустив курок, поціливши товаришу в грудну клітину. Сусід побіг викликати поліцію, а власник рушниці тим часом вистрілив і собі у груди", - розповіли в поліції.

За фактом смерті господаря домоволодіння поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство", відомості ж за фактом смерті його гостя внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань як умисне вбивство.

В рамках досудового розслідування призначено ряд експертиз. Встановлюються повні обставини події.

Раніше в Одесі на вулиці Кордонній 28-річний місцевий житель помітив незнайомого хлопця, який копошився біля його машини. Чоловік вирішив, що той намагається вкрасти якусь деталь і вистрілив йому в груди з пістолета.

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