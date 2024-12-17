На Одещині на уроці фізкультури помер 15-річний хлопець – що відомо про трагедію

Учителі викликали підлітку "швидку", проте він помер до приїзду лікарів.

На Одещині в одному з сіл Березівського району на уроці фізькультури помер 15-річний хлопець.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

За словами правоохоронців, учневі 10-го класу стало зле на уроці фізкультури. Юнак попросив вийти, а в коридорі впав. Учителі викликали підлітку "швидку" та намагалися надати йому домедичну допомогу. Лікарі, які прибули на місце, на жаль, констатували смерть хлопця.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Причину смерті дитини будуть встановлювати судмедексперти.

Раніше повідомлялося про аналогічний трагічний випадок в Ужгороді, де на уроці фізкультури помер 10-класник.

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