На Одещині на уроці фізкультури помер 15-річний хлопець – що відомо про трагедію

Учителі викликали підлітку "швидку", проте він помер до приїзду лікарів.
На Одещині в одному з сіл Березівського району на уроці фізькультури помер 15-річний хлопець.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
За словами правоохоронців, учневі 10-го класу стало зле на уроці фізкультури. Юнак попросив вийти, а в коридорі впав. Учителі викликали підлітку "швидку" та намагалися надати йому домедичну допомогу. Лікарі, які прибули на місце, на жаль, констатували смерть хлопця.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Причину смерті дитини будуть встановлювати судмедексперти.
Раніше повідомлялося про аналогічний трагічний випадок в Ужгороді, де на уроці фізкультури помер 10-класник.
Читайте також:
- Помер на очах у батька: історія загибелі 14-річного школяра, якого вбила російська авіабомба
- Знепритомніла на уроці фізкультури: у Полтаві померла 10-річна школярка
- У Запоріжжі помер учень, якого госпіталізували зі школи у стані клінічної смерті