На Одещині наречений влаштував стрілянину на власному весіллі: чим все закінчилося (фото, відео)

Тепер хлопцеві загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

У Білгород-Дністровському районі, що на Одещині, 20-річний наречений під час святкування свого весілля вирішив постріляти. Молодик декілька разів вистрілив у повітря, висунувши руку з люка автомобіля, яким керував його друг.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Як зазначили правоохоронці, про те, що в райцентрі невідомий стріляє в повітря з автомобіля, до поліції повідомив оператор пункту спостереження "Безпечне місто". В дію була негайно введена спеціальна поліцейська операція "Перехоплення". Нареченого розшукали в одному з місцевих закладів відпочинку.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав. Пістолет, який, імовірно, є стартовим, вилучили і направили на експертизу, а автомобіль помістили на арештмайданчик. Тепер хлопцеві загрожує позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

"Слідчі під процесуальним керівництвом районної окружної прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї, що передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Триває слідство. За результатами експертиз буде вирішено питання щодо повідомлення молодикові про підозру", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, чоловік одружився одразу з чотирма жінками: як вони живуть всі разом (фото).

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