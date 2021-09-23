На Одещині неповнолітній на джипі розбив 6 припаркованих автівок: відео

Хлопець каже, що не пам’ятає як сталася ДТП.

У четвер, 23 вересня, у місті Чорноморську (Одеська область) 17-річний водій за кермом червоного джипа влетів у 6 припаркованих автівок.

Про це повідомляє Telegram-канал "Одесса Сейчас".

За словами очевидців, джип, за кермом якого перебував неповнолітній, на великій швидкості виїхав з території ЖК “Кольоровий бульвар”. Не впоравшись із керуванням водій допустив зіткнення із легковиками, які стояли на парковці. У шести транспортних засобів зафіксували чисельні пошкодження.

На місці події працює евакуатор та поліцейські, які з’ясовують всі обставини події.

17-річному винуватцю ДТП знадобилася медична допомога. Правоохоронці затримали його та розшукують батьків.

Нагадаємо, раніше у Вінниці сталась масова аварія. Зіткнулись одразу п'ять машин, скутер і тролейбус.

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