На Одещині нетверезий правоохоронець влаштував жахливу ДТП (фото)

Він влетів у вантажівку. Постраждали двоє людей.
На Одещині правоохоронець, який перебував за кермом з ознаками сп’яніння, влетів у вантажівку, що їхала в попутному напрямку. ДБР проводить розслідування за даним фактом.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Як стало відомо, ДТП сталася 5 грудня поблизу села Єреміївка. Правоохоронець, перебуваючи за кермом з ознаками сп'яніння, здійснив зіткнення з вантажівкою, що їхала в попутному напрямку.
“Внаслідок ДТП одному з пасажирів ампутовано ноги, а інший пасажир отримав численні переломи та садна. Обох травмованих було госпіталізовано. На місце ДТП виїхали працівники Бюро. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 КК України. Триває досудове розслідування”, - розповіли в ДБР.
Нагадаємо, що в Одесі викрили бізнесмена, який намагався дати хабар військовому командуванню.
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