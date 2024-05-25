На Одещині оперативно запобігли техногенній катастрофі внаслідок ракетних ударів ворога

Днями Державна служба України з надзвичайних ситуацій після рішення спеціальної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки за участі начальника Одеської ОВА Олега Кіпера звернулась до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, з проханням надати доручення органам виконавчої влади на прийняття невідкладних дій щодо ліквідації наслідків ракетного удару по Одещині.

Йдеться про наслідки ракетного удару окупантів по об'єкту цивільної інфраструктури 17 травня, внаслідок якої загинула одна людина, ще декілька людей були поранені та згоріло складське приміщення, площею 8000 м. на якому зберігались продукти харчування, переважно продукція тваринного походження.

Так, Одеська ОВА, разом з відповідними службами повинна невідкладно здійснити огляд зон ураження, провести дезінфекцію території та захоронити декілька тисяч тонн знищеної продукції та вжити всіх необхідних заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації.

Допомогти Одеські обласній військовій адміністрації, на яку покладені обов'язки контролю за виконанням доручення Уряду, з ліквідацією наслідків має Держекоінспекція, Держпродспоживслужба, місцеві органи влади та всі відповідні органи виконавчої влади та служби регіону.

Будемо й надалі відслідковувати та інформувати про ліквідацію наслідків ворожого удару, які можуть призвести до надзвичайної ситуації в регіоні.