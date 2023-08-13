На Одещині пацієнти інтернату працювали "за цукерки та цигарки": там виявили численні порушення (фото)

У Барабойському психоневрологічному будинку-інтернаті, що на Одещині, під час перевірки виявили виявили численні порушення умов утримання пацієнтів. Так, одну з них помістили до ізольованого приміщення. Крім того, хворих змушували працювати у закладі за "за цукерки та цигарки".

Про це повідомили в Представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області.

"Під час відвідування встановлено факти неналежного поводження персоналу закладу з підопічними. Моніторинговою групою виявлено підопічну закладу, яка перебувала в ізольованому приміщенні. Персонал пояснив необхідність таких дій щодо підопічної нападом агресії, який стався в неї напередодні. Зазначений обмежувальний захід здійснено без наявності правових підстав, без відповідного спостереження за станом особи, без обліку часу застосування ізоляції. Такі дії персоналу закладу можуть бути розцінені як прояви катування, жорстокого або такого, що принижує гідність, поводження або покарання у розумінні статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - розповіли у Представництві.

Також під час перевірки виявили:

відсутність захисних споруд (укриття) та сигналу оповіщення "повітряна тривога";

недотримання мінімальних норм житлової площі;

деякі кімнати, в яких утримуються підопічні, потребують ремонту;

не всі підопічні забезпечені приліжковими меблями та твердим інвентарем;

продукти харчування зберігаються в холодильниках з порушенням температурного режиму та без первинного пакування;

порушення права осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення на доступність.

Також, зі слів деяких підопічних, санітарні працівники залучають їх проти волі до робіт на території та підсобному господарстві установи, зокрема змушують мити маломобільних підопічних, санітарно-гігієнічні приміщення та виконувати роботи в підсобному господарстві (фермі).

Пацієнтка в ізольованому приміщенні будинку-інтернату.

Ванна кімната у Барабойському психоневрологічному будинку-інтернаті.

Їжа у Барабойському психоневрологічному будинку-інтернаті.

Кімната пацієнтів у Барабойському психоневрологічному будинку-інтернаті.

Барабойський психоневрологічний будинок-інтернат.

"Підопічні зазначили, що за виконану роботу їм видають цигарки та цукерки. З метою усунення виявлених недоліків до компетентних органів будуть скеровані відповідні листи та акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали про нові подробиці гучної історії на Закарпатті, коли місцевий мешканець вмовляв жінку-переселенку продати за кордон 11-місячного хлопчика за 25 тисяч доларів.

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