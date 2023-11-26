На Одещині перекрили рух на двох важливих трасах: що відомо

У суботу, 26 листопада, в Одеській області перекрили рух на автомобільних дорогах загального значення. Причина - сильна хуртовина, замети і ожеледиця на шляху.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляє про перекриття руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса-Рені та М-28 Одеса-Южне", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, обмеження руху будуть тривати орієнтовно на 12 годин - від 8.30 години 26 листопада. Інформацію про відновлення руху автотранспорту обіцяють надати додатково.

"Просимо всіх водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Наразі на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори та ДТП", - йдеться у повідомленні.