На Одещині під час кесаревого розтину померла породілля з немовлям

До лікарні жінку привезли з діагнозом "вірусна інфекція".

У Татарбунарах Одеської області у лікарні померли породілля та немовля. Правоохоронці розслідують обставини їхньої смерті.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними поліції, до лікарні доправили 40-річну жительку одного із сіл Лиманської тергромади з неуточненою вірусною інфекцією. Під час обстеження жінки лікарі зʼясували, що вона перебуває на 30-му тижні вагітності. На облік вона не вставала.

У медзакладі стан жінки погіршився і лікарі здыйснили кесарів розтин — дістали мертву дитину. Породілля померла на операційному столі, попередньо він набряку легень. Причини смерті жінки та дитини встановлять після результатів судово-медичної експертизи.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Також відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали провадження за ознаками ст. 140ККУ.

Нагадаємо, на Прикарпатті мати трьох дітей втопила немовля.

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