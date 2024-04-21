На Одещині після російського обстрілу підприємства пожежу гасять роботи (фото)

Вже третій день поспіль рятувальники намагаються загасити пожежу на агропромисловому підприємстві.
На Одещині після російського обстрілу третій день поспіль не припиняється пожежа на агропромисловому підприємстві.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.
Як зазначається, вже третій день поспіль рятувальники намагаються загасити пожежу на агропромисловому підприємстві, по якому завдали ракетного удару російські окупанти.
Під час повітряних тривог ліквідацію здійснюють роботи-рятувальники ДСНС України.
Нагадаємо, що РФ вдарила ракетами і дронами по Одеській області.
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