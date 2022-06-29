На Одещині поціновувачів пляжного відпочинку військові попередили про небезпеку

Протягом доби ворог атакував Одещину ракетами, з яких одну було знищено, решта - випробовувала на міцність берегову лінію півдня регіону.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у Facebook.
Обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито.
Всім поціновувачам пляжного відпочинку слід врахувати, що в регіоні сигнали повітряної тривоги - це попередження про небезпеку як з неба, так і з моря, і з суходолу. Море, що вщухає після шторму, також має в собі неприємні та вкрай небезпечні засоби ворожого впливу: ракетних кораблі та кількасот мін, що легко можуть опинитися в прибережній зоні і наробити біди.
«Не наражайте себе на небезпеку, пильнуйте обстановку, підозрілих осіб та предмети. Про їх виявлення сповіщайте відповідні структури за компетенцією. А ось дії наших підрозділів не коментуйте, не викладайте у відкритий доступ, не заважайте захищати вас і зачищати наші землі від рашистів. Разом переможемо!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти 28 червня шістьома ракетами обстріляли Дніпропетровську область. Три ракети збила ППО, інші - влучили у залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та СТО.
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