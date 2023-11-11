На Одещині поліція розслідує загадкову смерть 14-річної дівчини: тіло виявили на коліях

В Одеській області машиніст вантажного поїзда на залізничних коліях виявив тіло 14-річної дівчини.

Про це повідомили у поліції регіону.

"Зі слів чоловіка, рухаючись у напрямку станції Сарата, він побачив, що між коліями лежить людина, і одразу зупинив поїзд. На місце події виїхали співробітники територіального підрозділу поліції та судово-медичний експерт", - повідомили правоохоронці.

Під час огляду на тілі дитини правоохоронці виявили тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми та ушкодження ноги. Для встановлення причини смерті дівчини, тіло направили на судово-медичну експертизу.

Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії. Вирішується питання про правову кваліфікацію та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, у Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.

Читайте також: