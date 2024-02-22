На Одещині правоохоронниця нарахувала своїй подрузі один мільйон зарплати за те, що та не з'являлася на роботі

На Одещині ДБР викрили правоохоронницю, яка три роки безпідставно нараховувала зарплату своїй подрузі. Загально жінка отримала один мільйон гривень.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як стало відомо, на Одещині жінка три роки нараховувала своїй подрузі заробітну плату, яка начебто працювала у фінансовому управлінні правоохоронного органу Одеської області. Загально жінка отримала за те, що рідко з’являлася на робочому місці, один мільйон гривень.

“У 2020 році посадовиця взяла на роботу до свого управління знайому на посаду спеціаліста. За три роки служби та була відсутня майже 400 робочих днів без поважних причин. Коли ж з’являлась — займалася особистими справами та не виконувала посадові обов’язки. Це не завадило посадовиці підвищити подругу до посади керівної ланки та виплачувати їй премії і надбавки за інтенсивність”, - розповіли в ДБР.

Обидві жінки підозрюються у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Правоохоронці готують клопотання про арешт майна для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Нагадаємо, що на Одещині суд виніс вирок співробітнику судноремонтного заводу, який передавав Росії дані про енергооб’єкти та морський порт Ізмаїла.

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