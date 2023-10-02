На Одещині прикордонник пропонував переправити ухилянта за кордон за $10 тисяч: подробиці

На Одещині військовослужбовцю прикордонного загону ДПСУ повідомили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону.

Про це пише ДБР та поліція.

Так, працівники ДБР затримали правоохоронця, який організував "бізнес" з переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон на підставі підроблених довідок про непридатність до військової служби.

"Встановлено, що за 10 тисяч доларів США він обіцяв виготовити клієнтам документи з правильними висновками військово-лікарської комісії та зняттям з військового обліку по хворобі або інвалідності", - йдеться у повідомленні.

З готовими "довідками" він пропонував допомогти чоловіку безперешкодно перетнути державний кордон України.

Працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому" під час одержання чергової оплати за послугу.

Йому повідомили про підозру у хабарництві (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 501 908 грн та відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, на Львівщині лікарка намагалася з'їсти хабар, який вимагала у військового.

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