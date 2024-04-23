На Одещині прикордонник втік до Молдови у той час, коли його брат воює на фронті – ЗМІ

Поки напарник спав, прикордонник перевдягнувся в цивільне, залишив військову форму та зброю біля дерева та перейшов до Молдови.

На Одещині прикордонник під час патрулювання вирішив втекти до Молдови у той час, коли його брат боронить Україну на фронті.

Про це повідомили у соцмережах.

Інцидент нібито трапився у селі Серпневе колишнього Тарутинського району.

"Під час нічного патрулювання кордону втік до Молдови один із одеських прикордонників. За словами підписника, чоловік дочекався, поки його напарник засне, залишив зброю з формою біля дерева та перейшов кордон", – йдеться у місцевому пабліку.

Цією історією також поділився в Інстаграмі брат втікача та повідомив, що "бро пішов до Молдови", а його "на передку криють 120 ракет".

Видання "Телеграф" пише, що зв'ялалося з речником Держприкордонслужби Андрієм Демченком з цього питання.

Девченко: "Я можу сказати, що ті військовослужбовці, які певний час не з'являються на службі або відсутні на службі, то їх розшукують для того, щоб встановити обставини".

Журналіст: "А про цього конкретного чоловіка?"

Демченко: "Його місце знаходження встановлюється".