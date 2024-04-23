На Одещині прикордонник втік до Молдови у той час, коли його брат воює на фронті – ЗМІ

Поки напарник спав, прикордонник перевдягнувся в цивільне, залишив військову форму та зброю біля дерева та перейшов до Молдови.
На Одещині прикордонник під час патрулювання вирішив втекти до Молдови у той час, коли його брат боронить Україну на фронті.
Про це повідомили у соцмережах.
Інцидент нібито трапився у селі Серпневе колишнього Тарутинського району.
"Під час нічного патрулювання кордону втік до Молдови один із одеських прикордонників. За словами підписника, чоловік дочекався, поки його напарник засне, залишив зброю з формою біля дерева та перейшов кордон", – йдеться у місцевому пабліку.
Цією історією також поділився в Інстаграмі брат втікача та повідомив, що "бро пішов до Молдови", а його "на передку криють 120 ракет".
Видання "Телеграф" пише, що зв'ялалося з речником Держприкордонслужби Андрієм Демченком з цього питання.
Девченко: "Я можу сказати, що ті військовослужбовці, які певний час не з'являються на службі або відсутні на службі, то їх розшукують для того, щоб встановити обставини".
Журналіст: "А про цього конкретного чоловіка?"
Демченко: "Його місце знаходження встановлюється".
Місцеве видання "Бессарабія INFORM” з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Південного регіону також підтверджує факт дезертирства прикордонника.
За словами начальника відділу інформаційної політики Едуарда Плешко, інформація про дезертирство до Спеціалізованої прокуратури надійшла 20 квітня.
Військовослужбовець зник, залишивши зброю, боєприпаси та службову собаку. Колеги втікача одразу кинулися на його пошуки, проте марно.
За скоєне дезертирові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Раніше в ДПСУ підрахували, скільки ухилянтів кожного дня намагаються незаконно перетнути кордон.
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