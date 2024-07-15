На Одещині прикордонник застрелив військовослужбовця: з'явилися нові подробиці 

На Одещині прикордонник застрелив чоловіка. Це сталося поблизу кордону з Молдовою під час патрулювання. ДБР розслідує обставини смерті військовослужбовця.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

За оперативними даними, 14 липня 2024 року у Захарівському районі Одеської області четверо військовослужбовців втекли з навчальної частини та намагались пішки перейти до Республіки Молдова.

Аби під’їхати до кордону, втікачі найняли таксі. Під час спроби переходу кордону прикордонники помітили їх та затримали.

"Один із втікачів напав на прикордонника, намагаючись втекти. У відповідь той застосував табельну зброю та застрелив нападника", - кажуть в ДБР.

Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюються всі обставини події. Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Нагадаємо, що в селі Дементівка Одеської області, яке розташоване в 30 км від кордону з Придністров'ям прикордонник ДПСУ застрелив чоловіка, який намагався втекти за кордон.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко підтвердив факт нападу і повідомив, що справою вже займаються правоохоронці, прокуратура і Державне бюро розслідувань.

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