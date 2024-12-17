На Одещині прикордонники виявили пістолет у незвичному сховку: з'явилися фото

В обладнаній диво-схованці зберігався заряджений пістолет із магазином на вісім набоїв травматичної дії.
Прикордонники Ізмаїльського загону в пункті пропуску "Орлівка" на Одещині виявили пістолет травматичної дії "ТТ", схований у книжці з експлуатації та ремонту автомобіля.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Аби перевезти зброю до Румунії, 49-річний громадянин України вирізав нішу відповідної форми в сторінках книжки та поклав її серед інших речей у багажник свого автомобіля Mazda. Проте, пильних прикордонників обхитрити не вдалось і під час огляду транспортного засобу книгу із секретом було виявлено. В обладнаній схованці зберігався заряджений пістолет із магазином на вісім набоїв травматичної дії", — йдеться у повідомленні.
На водія складено протокол за частиною 1 статті 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).
Зброю та набої вилучено до рішення суду.
Заходи проводились у взаємодії з представниками Одеської митниці.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею на КПП "Краківець" прикордонники виявили у багажі 28-річної пасажирки автобуса шоколад із наркотиками.
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