На Одещині прикордонники затримали чоловіка: "купив" двох дітей у знайомого

В Одеській області у пункті пропуску "Рені" прикордонники затримали 35-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Він видав себе за багатодітного батька.

Про це повідомив УНІАН начальник пресслужби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк.

За його словами, чоловік мав свідоцтва про народження трьох дітей. Втім, як виявилося, що два докумени були фальшивими. Справжнім було свідоцтво старшої дочки. Дівчинка мала залишитися жити в Україні разом із дідусем.

Документи на хлопчиків-близнюків були підроблені. Фальшиві свідоцтва про народження були зроблені якісно, наголошують у ДРСУ. Доводити, що чоловік використовує підробки, довелося за допомогою технічних засобів прикордонного контролю.

Порушник зізнався, що придбав свідоцтва у свого знайомого. Документи на дітей обійшлися у три тисячі доларів.

Співробітники Прикордонної служби звернулися з цим інцидентом до поліції. Наразі вирішується питання про початок кримінального провадження.

Нагадаємо, поблизу села Кубей Болградського району Одеської області затримали трьох ухилянтів, які намагалися втекти до Молдови. Коли чоловіків запитали, що вони роблять біля державного кордону, ті заявили, що "загубили отару овець".

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