На Одещині прикордонники затримали вантажівку з ухилянтами: скільки чоловіків було

Ввечері 14 червня на Одещині прикордонники затримали вантажівку з ухилянтами. Так, у причепі виявили 41 чоловіка, які намагалися доїхати до кордону.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

Як зазначається, транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. Найімовірніше, ця група згодом могла поділитися на менші, або ж злочинні організації вигадали якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон у напрямку Молдови.

"На цей момент з цими порушниками ведуться фільтраційно-перевірочні заходи. Вони будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Ми на місце викликали також співробітників поліції та СБУ, щоб вони відносно водія завели справу за незаконне переправлення осіб через кордон", – зауважив він.

Надалі потрібно встановити всіх учасників цієї схеми, як організаторів, так і посібників.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що прикордонники не фіксують збільшення кількості чоловіків, які повертаються до України з-за кордону.

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