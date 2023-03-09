На Одещині ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури області

Унаслідок наслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області, а також пошкоджені житлові будинки.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

"На щастя, постраждалих немає. Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет. Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Також в області працює ППО.

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Нагадаємо, що Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу.

Раніше вибухи пролунали в Херсоні.

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