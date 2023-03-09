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На Одещині ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури області

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Одещині ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури області

Фото: ТСН.ua

Триває бойова робота

Унаслідок наслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області, а також пошкоджені житлові будинки.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив очільник Одеської ОВА Максим Марченко. 

"На щастя, постраждалих немає. Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет. Триває бойова робота, саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

Також в області працює ППО. 

Нагадаємо, що Єрмак закликав у жодному випадку не ігнорувати тривогу

Раніше вибухи пролунали в Херсоні.

Не забувайте про правило "двох стін". 

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