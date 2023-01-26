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На Одещині російські ракети влучили по двох об‘єктах енергетичної інфраструктури

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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5338
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На Одещині російські ракети влучили по двох об‘єктах енергетичної інфраструктури

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України.

Ворожі ракети 26 січня влучили по Одеській області, внаслідок чого пошкоджено два об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

"На Одещині внаслідок ударів пошкоджено два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури", - заявив він.

За словами керівника Одеської РВА, поранених немає.

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, російські окупанти знову почали масовано обстрілювати ракетами Україну. У Повітряних силах ЗСУ спрогнозували, скільки ракет може випустити ворог. Так, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни можуть випустити понад 30 ракет.

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Дата публікації
Перегляди
5338
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